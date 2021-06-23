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Mersin’de uluslararası uyuşturucu sevkiyatına büyük darbe

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Giriş: 23.06.2021 09:39
Güncelleme:23.06.2021 09:43
Mersin limanında bu gece 463 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Bakan Muş "Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir.  Görevlerini başarıyla yerine getiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." bilgisini paylaştı.
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