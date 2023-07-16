16 Temmuz 2023, Pazar
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Mersin’de sıcaklar nedeniyle 50 milyon arı telef oldu
Ülke genelinde etkili olan Afrika sıcakları sadece insanları değil arıları da etkiledi. Öyle ki Mersin’de 50 milyon arı telef oldu. Arı üreticisi Nihat Beyazıt, “50 senelik arıcıyız bu seneki gibi sıcak görmedik. Şubat mart ayında yağacak olan yağmurun mayıs haziran aylarına sarkması bol polen gelmedi. Aşırı sıcak binince arı zayıf kaldı. Balını yapacak durumda değil şu an.” dedi.