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Mersin’de PKK’ya yönelik operasyon! PKK’lı teröristin hedefi neydi?

A Haber
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Giriş: 12.01.2022 11:18
Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Yunanistan'dan Türkiye'ye girişyaptığı belirlenen terörist hücre evinde yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt kampında eğitim aldığı ve Yunanistan'dan yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen zanlı ile aynı evde kaldığı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütünün kampında eğitim aldığı belirlenen Z.K'nin, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla geldiği kentte saklandığı adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda zanlı ve adreste birlikte kaldığı A.G. gözaltına alındı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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