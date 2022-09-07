Mersin’de orman yangını! Vali Pehlivan: Can kaybımız yok, 110 hane tamamen tahliye edildi

Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan ve halen devam eden orman yangınına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale edilirken, Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye hava desteği gönderdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Can kaybımız yok, 110 hane tamamen tahliye edildi" dedi.

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