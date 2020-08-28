Mersin ve İzmir'den sonra İstanbul'a da sıçradı! CHP'li belediyelerde grev sesleri!

CHP'li belediyelerdeki kriz Mersin ve İzmir'den sonra şimdi de İstanbul'a sıçradı. Bakırköy Belediyesi'nde toplu sözleşme haklarının ihlal edildiğini iddia eden belediye işçileri eyleme başladı. Detayları A Haber Mehmet Nilüfer, olay yerinden aktardı.

Eylemdeki memurların yanından detayları aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer, "Yaklaşık 200 kişi, Bakırköy Belediyesi'nin hemen önünde eylemdeler! Onlar Bakırköy Belediyesi'nin çalışan memurları. Yaklaşık 18 aydır, kendileriyle sözleşme yapılmadığını ifade ediyorlar. Özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından mevcut sözleşmenin daha da gerisinde hakların vaat edildiğini ve kişiler özlük haklarının zedelendiğini ifade ediyorlar.

En fazla dile getirdikleri mevcut dayatılan sözleşmenin hem Uluslararası İnsalar Haklarına hem de CHP'nin parti programına aykırı olduğunu ifade ediyorlar." açıklamasında bulundu.