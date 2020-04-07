Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir Hastanesi, her türlü hastalığın tedavisinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına kadar sağlık sektöründe ülkeye önemli katkılar veriyor. Çevre illerden de çok sayıda hasta kabul eden hastane, 796 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. 497 hekim, 2 bin 47 yardımcı sağlık personeli ve 2 binin üzerinde idari personelin görev aldığı hastanede, çevreye duyarlı ve akıllı bina otomasyonuyla son teknoloji görüntüleme cihazları yer alıyor.