Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı! Karar Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı oldu. Diğer yandan Prof. Dr. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. İşte detaylar...

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