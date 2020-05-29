Merdan Yanardağ Adnan Menderes'e iftira atmıştı! Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde protesto | Video

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın TELE1 ekranlarında Adnan Menderes hakkındaki skandal açıklamaları ve iftiraları sonrası “Demokratlar Platormu” üyeleri televizyon binası önünde protesto gerçekleştirerek siyah çelenk bıraktı. Platform üyeleri adına konuşan genel başkan Harun Hınız, “Merdan Yanardağ'ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz” dedi.

TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu televizyon kanalında dün yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes hakkında söylediği "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi.." açıklaması yoğun tepkilere yol açmıştı. Açıklamanın ardından bugün, Demokratlar Platformu üyeleri kanalın Sarıyer'de bulunan binası önünde bir araya geldi. Platform üyeleri adına konuşan genel başkan Harun Hınız, "Merdan Yanardağ'ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz" dedi.







"ALGI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR"

TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'a tepki gösteren Harun Hınız, "27 Mayıs 1960 tarihinde Şehit Başvekilimiz Adnan Menderes'i idam sehpasına götürenlerin algı operasyonları, hakaretleri ve alçakça düşünceleri devam ediyor. 27 Mayıs 1960 yılındaki darbenin 60'ıncı yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yassıada'da Rahmetlik Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan adına düzenlenen törenin ardından aynı akşam TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. Bugün burada Demokratlar Platformunun yönetim kurulu olarak toplanmış bulunmaktayız. Eğer isteseydik, ülkemizin ve dünyamızın bu olağanüstü gündemi olmasaydı, on binlerce kişiyi buraya toplayarak çok daha şiddetli bir gösteri düzenleyebilirdik. Fakat biz demokrasi ve insan haklarından yana olarak, hiç kimseyi kırmadan incitmeden buraya geldik. Yalnızca, şehit başvekilimize yapılan hakaretleri kınamak ve Merdan Yanardağ'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı TELE 1 Televizyonunun önüne siyah çelenk bırakmak için buradayız. Çelengimizi bırakarak kendilerini protesto edeceğiz" dedi.







"MENDERES İLE BAŞLAYAN DAVAYI, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SOYLU YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Platform genel başkanı Harun Hınaz konuşmasının devamında, "Bu zihniyet 74 yıldır milli iradenin sesi olan, milletle devleti barıştıran demokrasi anlayışına, milli iradenin özgürlük vurgusuna, Menderes'ten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar alçakça iftiralarına ve yalanlarına devam etmektedir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim gönlümüzdeki Menderes sevgisini, ülke, ezan, bayrak sevgisini asla silemeyecekler. Biz doğru bildiğimiz yolda, milletimizle birlik ve beraberlik, ülkemizin bütünlüğü içerisinde gelecek kuşaklara, Menderes ile başlayan bu davayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın soylu yürüyüşü ile beraber tarihin sonuna kadar devam ettireceğiz. TELE 1 Televizyonunu ve Merdan Yanardağ'ı, yapmış olduğu bu çirkin açıklamaları geri almaya davet ediyoruz ve bu açıklamaları kendi şahsıyla aynı zihniyeti taşıyan bütün unsurlara aynen iade ediyoruz. Menderes sevgimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, az önce ifade ettiğim gibi, tarihe doğru soylu yürüyüşümüze aslanlar gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak basın açıklamasını tamamladı.

Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız'ın konuşmasının ardından, platform üyelerince TELE1 Televizyonu önüne siyah çelenk bırakılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. Platform üyeleri çelenk bırakılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.