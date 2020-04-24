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Meral Akşener'den krize neden olacak sözler | Video
Seçim süreçlerinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'ye toz kondurmayan hatta Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini talep eden iyi parti lideri Meral Akşener'den “Millet İttifakı”nda kriz yaratacak çıkış geldi. Daha önce HDP için "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi" diyen Meral Akşener bu kez "HDP'yi PKK’nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.
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