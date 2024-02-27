27 Şubat 2024, Salı
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Meral Akşener sokakta CHP'li vatandaşla tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz!
CHP ile köprüleri atan İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürerken Meral Akşener seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mamak'ta esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener sokakta bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın "Neden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsunuz?" sorusuna sert yanıt veren Akşener "Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin kardeşim bize oy. Biz bu millet için parti kurduk. Gidip CHP'ye destek verin seçtirin." dedi. Vatandaşın verdiği yanıtlar sonrası çıkışını sürdüren Akşener "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...