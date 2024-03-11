11 Mart 2024, Pazartesi
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Meral Akşener hem şarkı söyledi hem oy istedi! İYİ Parti-CHP kavgası büyüyor
İYİ Parti ile CHP arasında "korkak" polemiği başlamıştı hatırlayacaksınız. Meral Akşener uğurlarına masayı dağıttığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek kullanmıştı o sıfatı. Yavaş ise "Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı teklifi samimi değildi" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşımıştı. Yavaş'a yanıt Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi, "İddialar gerçek dışıdır" dedi. Akşener ise Balıkesir mitinginde eski ittifak ortağı Özgür Özel'i bakın nasıl andı.