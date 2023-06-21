İYİ Parti hafta sonu Kurultay’a gidiyor. Meral Akşener şimdilik tek aday görünüyor. Ancak muhaliflerin Akşener'in karşısına rakip çıkarabileceği konuşuluyor. Öte yandan Meral Akşener’in ittifaktan ayrıldığı açıklaması da bekleniyor. Meral Akşener 7'li koalisyondan ayrıldığını mı açıklayacak? CHP planı ne? Ekrem İmamoğlu için hangi hesaplar yapılıyor? İYİ Parti’deki gelişmeleri A Haber canlı yayınında avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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