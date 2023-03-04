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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 11:14
6'lı koalisyon resmen dağıldı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masadan kalktı. İYİ Parti'nin yol haritası bundan sonra ne olacak? 5 parti yoluna devam edecek mi? "Sofra büyümek zorunda" mesajı HDP'ye mi? Masadan İYİ Parti kalktı, HDP mi oturacak? İYİ Parti yola kimle devam edecek? Gazeteci Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Neden dağıttı? Akşenerin B planı mıydı? NEDEN DAĞITTI? AKŞENER'İN B PLANI MIYDI?

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Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde
Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde
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