04 Mart 2023, Cumartesi
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Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? B planı mıydı? İYİ Parti yerine HDP mi? Canlı yayında çarpıcı değerlendirme
6'lı koalisyon resmen dağıldı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masadan kalktı. İYİ Parti'nin yol haritası bundan sonra ne olacak? 5 parti yoluna devam edecek mi? "Sofra büyümek zorunda" mesajı HDP'ye mi? Masadan İYİ Parti kalktı, HDP mi oturacak? İYİ Parti yola kimle devam edecek? Gazeteci Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.