Menajer Ayşe Barım için tahliye kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 15:48
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme Ayşe Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.
