21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Memduh Büyükkılıç projeleri neler?

Memduh Büyükkılıç projeleri neler?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2024 13:25
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, A Haber'de projelerini anlatıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
BES’te kısmi ödeme 1 Temmuz’da başlıyor!
BES'te kısmi ödeme 1 Temmuz'da başlıyor!
Kılıçdaroğlu’ndan “akıl tutulması” tepkisi
Kılıçdaroğlu’ndan “akıl tutulması” tepkisi
Memduh Büyükkılıç projeleri neler?
Memduh Büyükkılıç projeleri neler?
Belçika’da cami inşaatına engel!
Belçika’da cami inşaatına engel!
Ormanlara yönelik yeni kampanya!
Ormanlara yönelik yeni kampanya!
Oy verirken bunlara dikkat!
Oy verirken bunlara dikkat!
İzmir’de bitmeyen metro açılışı!
İzmir'de bitmeyen metro açılışı!
A Haber üretim yerinde! Yakında göklerde
A Haber üretim yerinde! Yakında göklerde
ABD’li dergiden itiraf gibi analiz!
ABD’li dergiden itiraf gibi analiz!
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
AYM’nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu!
AYM'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya oldu!
CHP adayı kendine oy veremeyecek!
CHP adayı kendine oy veremeyecek!
Daha Fazla Video Göster