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'Mekke'nin Sesi' unvanını aldı! Asra damgasını vuran hafız: Abdulbasit Abdussamed

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2020 17:26
Güncelleme:30.11.2020 17:29
Bugün dünyaca ünlü Mısırlı Hafız Abdulbasit Abdussamed'in vefatının 32. yıl dönümü. Allah'ın Kelamı'nı en güzel okuyanlardan biri olan Hafız Abdussamed, asra damgasını vuran hafızlardan. Hatta kimi çevrelerce yüzyılın en iyi hafızı. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i tümüyle ezberleyen Hafız Abdussamed, bas ve tenor seslerini aynı kabiliyette kullanmasıyla ünlenmişti. Birçok ülkeden tilavet için davet almış. İşte hafızların üstadı üstadı Abdulbasit Abdussamed'in Portresi...
Asra damgasını vuran hafız
Asra damgasını vuran hafız
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