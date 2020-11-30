Asra damgasını vuran hafız

Bugün dünyaca ünlü Mısırlı Hafız Abdulbasit Abdussamed'in vefatının 32. yıl dönümü. Allah'ın Kelamı'nı en güzel okuyanlardan biri olan Hafız Abdussamed, asra damgasını vuran hafızlardan. Hatta kimi çevrelerce yüzyılın en iyi hafızı. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i tümüyle ezberleyen Hafız Abdussamed, bas ve tenor seslerini aynı kabiliyette kullanmasıyla ünlenmişti. Birçok ülkeden tilavet için davet almış. İşte hafızların üstadı üstadı Abdulbasit Abdussamed'in Portresi...