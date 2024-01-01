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Mehmetçik'ten yeni yıl paylaşımı: Mutlu yıllar Türkiye'm

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 12:03
Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.
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