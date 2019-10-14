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14.10.2019

Mehmetçik'e teslim olan 2 terörist DEAŞ'lı çıktı |Video

Terör örgütü YPG/PKK, 'Barış Pınarı' harekatında Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu karşısında bozguna uğruyor. Çözülmelerin hızlandığı terör örgütünde 24 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. O teröristler arasında da YPG'nin silahlandırıp Türkiye'nin karşısına çıkardığı DEAŞ'lılar da bulunuyor.

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