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04.01.2020
Mehmetçiğin Libya'ya ne zaman gideceği ve görevinin detayları belli olmaya başladı
TSK, Libya'ya kaç personelle gidecek? Mehmetçik Libya'ya nasıl gidecek? TBMM'de Libya Tezkeresi'nin oylanarak kabul edilmesinin ardından (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya ne zaman gideceğinin detayları belli olmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava , Deniz ve Kara unsurlarından oluşan yaklaşık 3 bin kişilik bir görev gücünün Libya'ya hareket etmesi bekleniyor. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Mehmetçiğin (TSK) Libya'daki görevleri ve Libya misyonu ile ilgili yeni detayları canlı yayında aktardı.
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