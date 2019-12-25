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25.12.2019
Mehmet Sevigen A Haber'e konuştu: CHP'nin yapısı nasıl değişti?
CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP içerisinde son dönemdeki iddiaları ve partinin yapısının nasıl değiştiğini anlatan CHP'li Sevigen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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