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25.12.2019

Mehmet Sevigen A Haber'e konuştu: CHP'nin yapısı nasıl değişti?

CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP içerisinde son dönemdeki iddiaları ve partinin yapısının nasıl değiştiğini anlatan CHP'li Sevigen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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