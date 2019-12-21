Mehmet Metiner: CHP suçüstü yakalanmıştır!

Katıldığı canlı yayın programında birbirinden çarpıcı ifadelere yer veren eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı. Aygün, ayrıca Yavaş ile ilgili bomba bir iddiada bulunurken, Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.

Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı. Katıldığı canlı yayın programında birbirinden çarpıcı ifadelere yer veren Aygün, Mansur Yavaş'ın CHP'ye katılmasında FETÖ'nün rolünü ifşa etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Mehmet Metiner, "Her seferinde "FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı" diyen ve AK Parti'yi adres olarak gösteren CHP suçüstü yakalanmıştır." dedi. CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.

ÇOK VAHİM BİR İDDİA VAR

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Mehmet Metiner, "Ortada çok vahim bir iddia var. Sadece Sinan Aygün'ün yapmış olduğu rüşvet suçlaması değil aynı zamanda FETÖ iltisaklı bir çetenin CHP'de nasıl hakimiyet sağladığını ortaya koyan iddialar. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Her iki iddia konusunda da CHP seyirci kalıyor. Hatırlayacaksınız daha önce Muharrem İnce CHP içinde bir çetenin varlığından bahsetmişti. Gene Birgül Ayman Güler FETÖ-CHP arasındaki iltisakla ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. En sonda da Abdulkadir Ateş bey CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu dile getirmişti. Bu çok önemlidir. Artık olay bir boyutuyla yargısaldır." dedi.

CHP SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR

Metiner, "Her seferinde "FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı" diyen ve AK Parti'yi adres olarak gösteren CHP suçüstü yakalanmıştır. Urla Belediye Başkanı yakalanmıştır. Buna benzer bir sürü FETÖ iltisaklı isimlerin CHP içinde çok etkili yerlerde bulunduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SİNAN AYGÜN'ÜN RÜŞVET İDDİALARI

Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner "Sinan Aygün tarihi itiraflarda bulundu. Dedi ki "Ben Mansur Yavaş'a Kılıçdaroğlu adına gittim ,CHP adayı olması için. Mansur Yavaş bana dedi ki: Ben bunu kendime hakaret sayarım. Sonra FETÖ'cüler devreye girdi ve Mansur Yavaş'ı ikna etti." Bu çok önemli bir iddiadır." dedi.

KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ İDDİASI

Metiner ayrıca Tahmi Turan'ın Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin de "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının arkasında da, Talat Atilla'nın sitesinde yazan CHP'li Bülent Kuşoğlu var. Kuşoğlu çok enteresan bir isim. Her taşın altından çıkmaya başladı. Ben Mansur Yavaş'ın FETÖ'cüler tarafından Kuşoğlu üzerinden ve diğer FETÖ iltisaklı kişiler marifetiyle FETÖ'ye monte edildiğini düşünüyorum. FETÖ tarafından teslim alınan CHP bugün artık milli güvenlik sorununa dönüşmüştür." Yorumunda bulundu.