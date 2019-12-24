Mehmet Ağar: Milliyetçi muhafazakar iktidarlar hedef oldu

Bir dönem İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da yapan Mehmet Ağar A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en iyi dönemlerini milliyetçi muhafazakar iktidarlar dönemlerinde yaşadığını vurgulayan Mehmet Ağar, bu dönemlerde de hep bir engellemeyle karşılaşıldığını belirtti.

Türkiye'nin en iyi dönemlerini milliyetçi muhafazakar iktidarlar dönemlerinde yaşadığını vurgulayan Mehmet Ağar, bu dönemlerde de hep bir engellemeyle karşılaşıldığını belirtti. Bu kez de yeni partinin iddialarının bu amaca hizmet ettiğini ifade eden Ağar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan eski Bakan Mehmet Ağar, Türkiye çok önemli dış politika eşiklerinden geçiyor. Çok önemli dünya meselelerinden geçiyoruz. Türkiye, bugün Libya muhtırası gibi en sert zaferini almasına rağmen nasıl engellenmeye çalıştığını daha önce de anlattım. 1957'deki partilerden sonra 60 darbesi geldi. 1965 seçiminden sonra Adalet Partisi'ndeki olaylardan sonra Süleyman Bey pişmanlığını itiraf etmişti. Hata yaptığını kabul etmişti. Sonra 71 muhtırası ve ardından 12 Eylül geldi. Daha sonrasında Doğru Yol parçalandı 28 Şubat geldi." ifadelerini kullandı.

"TEHDİT DEĞİL İKAZ"

Basında çıkan "tehdit etti" haberlerine değinen Ağar sözlerine şöyle devam etti;

"Tüm bunlara baktığımızda Türkiye'nin en istikrarlı en geliştiği en büyüdüğü dönemler milliyetçi muhafazakar temeldeki sağ iktidarlar oldu. Bu iktidarlara bunları yapanlar daha sonrasında hep pişman olmuştur. Bu dönemde yeni parti kurmak isteyen, AK Parti'de çok önemli görevler almış isimlerin dikkatini çektim. Bunları tehdit diye yazmışlar ama benim söylediklerim sadece ikazdı. Sonra geçmişte olduğu gibi pişman olmak zorunda kalmasınlar."