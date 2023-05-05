05 Mayıs 2023, Cuma
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Mega projelerden ekonomiye dev katkı! 7 yılda 289 milyar dolar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu. Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
DEV PROJELERDEN 289 MİLYAR DOLAR
PROJE KATKISI (MİLYAR $)
KARADENİZ GAZI, PETROL, BOR KARBÜR 81
NÜKLEER, RÜZGÂR, GÜNEŞ ENERJİSİ 44
ELEKTRİKLİ ARAÇ, SAVUNMA SANAYİSİ 102
TURİZM GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ 62
TOPLAM 289