Medya temsilcileriyle buluşma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu ve yeni Anayasa için mesajlar verdi. Tunç, “Yargının daha hızlı işlemesi için çalışmalar sürecek.” dedi.

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