Meclis Komisyonu’nda kıyamet koptu! CHP'liler İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı engellemek istediler

TBMM'de düzenlenen bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalışarak büyük bir provokasyona imza attı. Kayyum atamalarına tepki gösterme bahanesiyle muhalefet milletvekilleri, Yerlikaya'yı hedef aldı. Bakan Yerlikaya olay sonrası konuşurken demokrasiyi korumaları gerektiğini ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Kavganın ortasında yaşananları Meclis Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olan Doç. Dr. Resul Kurt A Haber canlı yayınında anlattı. Kurt, “Hiç kimsenin salona girişine izin vermediler. Muhalefet bu tür gerginliklere sebebiyet verebilir ama bir bakanın salona alınmaması meclis tarihinde ilk defa olan bir olay.” dedi. Bakan Yerlikaya’nın yalnız bırakıldığına ilişkin eleştiriler için Kurt, “Bakanımızı yalnız bırakmadık. Plan ve Bütçe Komisyonunun tamamı bakanımızın yanındaydı. Böyle bir eleştiri kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

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