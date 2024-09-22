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Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Gündemde hangi yasa teklifleri var?

Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Gündemde hangi yasa teklifleri var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 14:09
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş gündemdeki yasa tekliflerini anlattı.
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