22 Eylül 2021, Çarşamba
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MEB’den mesleki eğitimde yeni yol haritası! Okul öncesi ve ilkokul eğitimine vurgu yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği" ana temasıyla 7 yıl aradan sonra toplanacak Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. Akademik başarının artırılması için okul öncesi ve ilkokul eğitiminin önemine vurgu yapan Bakan Özer, Milli Eğitim Şurası'nda mesleki eğitimle ilgili yol haritasını paylaşacaklarını da duyurdu.