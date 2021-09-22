22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MEB’den mesleki eğitimde yeni yol haritası! Okul öncesi ve ilkokul eğitimine vurgu yapıldı

MEB’den mesleki eğitimde yeni yol haritası! Okul öncesi ve ilkokul eğitimine vurgu yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2021 13:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği" ana temasıyla 7 yıl aradan sonra toplanacak Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. Akademik başarının artırılması için okul öncesi ve ilkokul eğitiminin önemine vurgu yapan Bakan Özer, Milli Eğitim Şurası'nda mesleki eğitimle ilgili yol haritasını paylaşacaklarını da duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEKNOFEST heyecanında 2. gün
TEKNOFEST heyecanında 2. gün
Bilim Kurulu toplanıyor! Velilerin gözü çıkacak kararda
Bilim Kurulu toplanıyor! Velilerin gözü çıkacak kararda
MEB’den mesleki eğitimde yeni yol haritası!
MEB’den mesleki eğitimde yeni yol haritası!
CHP’nin tehlikeli adımı!
CHP'nin tehlikeli adımı!
Gece ve gündüz ısı farkı neden arttı?
Gece ve gündüz ısı farkı neden arttı?
Muhalefetin algısına net yanıt
Muhalefetin algısına net yanıt
Katil Esad’dan buluşma daveti! Bu ne anlama geliyor?
Katil Esad’dan buluşma daveti! Bu ne anlama geliyor?
TEKNOFEST’te SOLOTÜRK rüzgarı!
TEKNOFEST’te SOLOTÜRK rüzgarı!
CHP’li ilçe başkanına suç duyurusu!
CHP'li ilçe başkanına suç duyurusu!
Millet İttifakı’nda İmralı krizi!
Millet İttifakı’nda İmralı krizi!
Başkan Erdoğan’ın kitabı New York’ta led ekranlarda
Başkan Erdoğan’ın kitabı New York’ta led ekranlarda
Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı
Sınırda 3 DEAŞ'lı yakalandı
Daha Fazla Video Göster