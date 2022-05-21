Maymun çiçeği virüsü yayılıyor| Avrupa’da alarma geçildi! Maymun çiçeği virüsü nedir?

Dünyada yeni alarm maymun çiçeği virüsü. Virüs yayılıyor. Peki ikinci bir salgın riski mi var? Maymun virüsü bulaşıcı mı, tedavisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar değerlendirdi. Kadriye Kart Yaşar, “Çiçek hastalığı ile aynı aileden bir virüs. Maymunlarda ve bazı kemiricilerde hastalık yapıyor. Bu hayvanlarla temaslarda da insan vakaları da görülüyor. Az bilinen ama görülen bir hastalık. Avrupa’da çeşitli ülkelerde görülmesi ilginç ve dikkat çekici.” İfadelerini kullandı.

AVRUPA'DA VAKALAR YAYILIYOR

- İNGİLTERE

- İSPANYA

- PORTEKİZ

- İTALYA

- AVUSTRALYA

- İSVEÇ

- ABD

- HOLLANDA

- FRANSA

- KANADA

- BELÇİKA