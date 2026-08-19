Mavi Vatan'da Teknofest coşkusu: Türk donanmasının gurur filosu Kocaeli'ye ilerliyor

Mavi Vatan'da Teknofest heyecanı başladı. Kocaeli'de düzenlenecek "Teknofest Mavi Vatan" öncesinde TCG Anadolu liderliğindeki Türk donanmasının seçkin gemileri, Yalova'dan Kocaeli'ye doğru hareket etti. TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin de yer aldığı filo, İzmit Körfezi boyunca vatandaşları selamlarken, TCG Anadolu üzerindeki Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı da geçişte yer alıyor. Selamlama geçişinin saat 13.00'e kadar sürmesi planlanıyor.