Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor?

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han hangi bölgelerde görevde? Türkiye'nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yerine getiriyor? Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

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