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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 14:15
Güncelleme:28.01.2021 14:27
Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...

Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi MAVİ BERE DÜŞMEZ YERE! İŞTE KOMANDOLARIN ZORLU EĞİTİMİ
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