Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...