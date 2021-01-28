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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...
Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...