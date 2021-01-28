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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi...

A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 14:29
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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Güçlü, cesur ve kararlı! Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği onlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Karada denizde her şartta ayakta kalabilen dağda bozkırda gözünü hedeften sakınmayan komandolar!

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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Onlar mavi bereliler. Terörle mücadele için özel olarak eğitilen seçkin birlikler.

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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

Ancak mavi bereyi takmak o kadar kolay değil. Bunun için zorlu eğitimden geçiyorlar.

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Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi

İşte o eğitimlerden görüntüler...