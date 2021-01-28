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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Mavi bere takmak için hangi zorlu eğitimlerden geçiliyor? Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Aydın Baytar'ın özel haberinde. İşte komandoların zorlu eğitimi... Giriş Tarihi: 28.01.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 14:29
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Güçlü, cesur ve kararlı! Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği onlar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Karada denizde her şartta ayakta kalabilen dağda bozkırda gözünü hedeften sakınmayan komandolar!
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Onlar mavi bereliler. Terörle mücadele için özel olarak eğitilen seçkin birlikler.
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
Ancak mavi bereyi takmak o kadar kolay değil. Bunun için zorlu eğitimden geçiyorlar.
Mavi bere düşmez yere! İşte komandoların zorlu eğitimi
İşte o eğitimlerden görüntüler...