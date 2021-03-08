CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketlemesi Türkiye'de tepkilere neden oldu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı "Maskeli balo sona erdi" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun HDP'ye diyet borcu ödemeye devam ettiğini ifade etti. HDP ve CHP'nin kol kola yürümeye devam ettiğini söyleyen Pazarcı İmamoğlu'nun HDP'ye sırtını dayadığını ifade etti.