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Marmaris'teki törenden yeni görüntüler! Donanmanın yeni güçleri görevde

Marmaris'teki törenden yeni görüntüler! Donanmanın yeni güçleri görevde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 19:39
Güncelleme:24.08.2024 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.
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