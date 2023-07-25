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Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı

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Giriş: 25.07.2023 15:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray ile 10 yılda taşınan yolcu sayısının bir milyara ulaştığını belirterek, "Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır. 2023 yılında Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor." ifadesini kullandı.
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