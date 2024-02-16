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Marmara’da batan 51 metredeki kargo gemisinde inceleme! Gemi batığına dalış saat 17.00'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 16:04
Marmara Denizinde olumsuz hava şartları nedeniyle batan Batuhan A isimli yük gemisine dalış yapıldı. Kayıp 6 mürettabata ulaşıldı mı? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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Gemi batığına dalış saat 17.00’de
Gemi batığına dalış saat 17.00'de
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