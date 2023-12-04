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Marmara’da 5,1 ve 4,5’lik deprem! Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 13:32
Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaşanan depremler ilgili açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, “Depremin artçıları sürebilir. 2020 yılında Marmara Bölgesi’nde 3 bin tane deprem oldu.” dedi.
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