Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor? Ülkeyi kilitleyip siyaset belirlemeye çalışıyorlar

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Gazeteci Mahmut Övür ve Eski Bakan Bülent Akarcalı Türkiye'de oynanan gıda oyununa ilişkin detayları paylaştı. Mahmut Övür bazı market zincirlerinin ülkeyi siyasi olarak kitlemeye çalıştığını söylerken, Akarcalı ise yaşanan olayı terör olarak yorumlarken büyük marketlerin gıda fiyatları üzerindeki oyunu nasıl tezgahladığını da paylaştı. İşte detaylar...