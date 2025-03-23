Marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler?

Ekrem İmamoğlu’nun PKK ile ortak hareket etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de sokak çağrısı yaptı. Özel’in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya başladı. Polis ekipleri TOMA ile grupları dağıtmaya çalışırken, yaşanan saldırı anlarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden anbean aktardı. Peki, bu provokatif gruplar nasıl sahaya sürüldü? İşte sahadan detaylar...

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