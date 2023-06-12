12 Haziran 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mansur Yavaş yönetimine eleştiri: Kentsel dönüşüm sözünü tutmadı
Ankara’nın yağmur çilesi, yollar göl oldu arabalar su altında kaldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimini eleştiren ve kentsel dönüşüm ile bütçe konusunda açıklamalar yapan Ankara Büyüksehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkani Murat Köse, “Mansur Yavaş kentsel dönüşüm sözünü tutmadı. 150 milyar TL olan bütçeyi nerede harcadı? Ortada eser yok sadece algı ve propaganda var.” dedi.