Mansur Yavaş yönetimine eleştiri: Kentsel dönüşüm sözünü tutmadı

Ankara’nın yağmur çilesi, yollar göl oldu arabalar su altında kaldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimini eleştiren ve kentsel dönüşüm ile bütçe konusunda açıklamalar yapan Ankara Büyüksehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkani Murat Köse, “Mansur Yavaş kentsel dönüşüm sözünü tutmadı. 150 milyar TL olan bütçeyi nerede harcadı? Ortada eser yok sadece algı ve propaganda var.” dedi.

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