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Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi?

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 10:52
Güncelleme:01.09.2023 10:58
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Ancak Mansur Yavaş parti ismi zikretmedi. Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu değerlendirdi.
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