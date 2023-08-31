Mansur Yavaş 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu ilan etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadığını için yüreksizlikle suçlamıştı.