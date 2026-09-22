Sigorta işinde zincirleme dolandırıcılık nasıl yapıldı?

Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 825 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sigorta işlemleri üzerinden yaklaşık 15,6 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi. Peki sigorta işinde zincirleme dolandırıcılık iddiası nasıl ortaya çıktı? Avukatlar, sigorta çalışanları ve tamirciler arasında nasıl bir bağlantı kuruldu? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci detayları aktardı. Avukat Hadi Dündar, dolandırıcıların yöntemlerini anlattı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise A Haber canlı yayınında vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.