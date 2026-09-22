Piyasalar güne nasıl başladı? Altın, döviz ve petrolde yön arayışı

Piyasalarda yeni gün hareketli başladı. Altın, döviz, borsa ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altında yaşanan dalgalanmanın nedenleri, fiyatların yönü ve yatırımcıların takip etmesi gereken başlıklar merak edilirken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Merve Özkan'ın sorularını yanıtladı. Erdem, borsa, dolar, euro, ons altın, gram altın, gümüş ve Brent petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.