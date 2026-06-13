Manisa'da 16 yıllık sır çözüldü! Çöplükte bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Bebeği öldürmediğini, birisinin bulup sahiplenmesi amacıyla oraya bıraktığını iddia eden Dikbaş, "Bebeğin öldüğünü sizden öğrendim, suçlamaları kabul etmiyorum" sözleriyle kendisini savundu.

Emniyetteki sorgusunda evlilik dışı bir ilişki sonucu hamile kaldığını itiraf eden Berin Dikbaş, "2010 yılında Orhan Aktaş isimli şahısla yaşadığım ilişki sonrası hamile kaldım. Ailemden korktuğum için doğumu İzmir'de gizlice yaptım. Hastaneden çıktıktan sonra Manisa'da bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bıraktım" ifadelerini kullandı.

Bebeğin babası olduğu değerlendirilen Orhan Aktaş ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede, "Berin bana benden hamile olduğunu söyledi ama ben inanmadım, sonrasında bebeği aldırdığını duymuştum" dedi.

Soruşturmanın devamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Berin Dikbaş'ın kardeşi Gurbet Çınar ise olayın tüm çıplaklığını ortaya koydu. Ablasıyla birlikte hastaneye gittiklerini doğrulayan Gurbet Çınar, "Doğumdan sonra ablam bebeği bir poşet içerisine koyarak çöp konteynerine bıraktı" şeklinde itirafta bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alınan anne Berin Dikbaş ve kardeşi Gurbet Çınar hakkında karar verildi. Şüpheliler, "altsoyu kasten öldürme" suçundan hazırlanan dosyalarıyla birlikte 13 Haziran 2026 günü mevcutlu olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek. 16 yıllık karanlık dosya, faili meçhul ekiplerinin başarısıyla aydınlatılmış oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'da 2010 yılında çöp poşeti içinde ölü bulunan bebek davasının, bakanlık bünyesinde kurulan özel dairenin titiz takibiyle 16 yıl sonra çözüldüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır" diyerek adaletin zamana yenik düşmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, vicdanları derinden yaralayan Manisa'daki bebek ölümü dosyasının bizzat öncelik verdikleri vakalardan biri olduğunu belirtti. Soruşturmanın seyrini değiştiren siber ve tıbbi takibe dikkat çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur."

Yürütülen soruşturma kapsamında; topuk kanı kayıtları, nüfus verileri, sağlık dokümanları ve tanık beyanlarının tek tek incelendiğini aktaran Bakan Gürlek, bebeği dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bırakan anne ile olaya iştirak eden kız kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

"ALTSOYU KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın aydınlatılmasında kurumlar arası ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon sağlandığını ifade etti. Adli birimlerin hukuki değerlendirmeleri, emniyetin saha araştırmaları ve bakanlıkların ortak veri tabanlarının analiziyle karanlık noktaların aydınlatıldığını belirten Gürlek, iki şüpheli hakkında "Altsoyu Kasten Öldürme" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığını resmen teyit etti.

"MAZLUMUN HAKKINI ARAMAK HUKUK DEVLETİNİN VAZİFESİDİR"

Adalet Bakanlığı olarak faili meçhul kalan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Akın Gürlek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Hukuk devletinin vazifesi; mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."