26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Manavgat yangının üzerinden 2 yıl geçti! Bölge nasıl yeşillendi?

Manavgat yangının üzerinden 2 yıl geçti! Bölge nasıl yeşillendi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 16:28
Ormanlarımızın günlerce yanıp kül olduğu 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü Manavgat orman yangınının üzerinden 2 yıl geçti. Bölgede bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konutlar yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manavgat nasıl yeşillendi?
Manavgat nasıl yeşillendi?
Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı!
Gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce ağladı!
İETT otobüsü cayır cayır yandı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek?
CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek?
Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmaları!
Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmaları!
Bakan Yerlikaya A Haber’de
Bakan Yerlikaya A Haber'de
Külliye’de Filistin Zirvesi!
Külliye'de Filistin Zirvesi!
CHP’de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi
CHP'de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi
PM’den MYK’ya takviye hamlesi
PM’den MYK’ya takviye hamlesi
Çin Dışişleri Bakanı Ankara’da
Çin Dışişleri Bakanı Ankara'da
CHP Halk TV’yi işten kovdu! Türkiye bir ilk
CHP Halk TV'yi işten kovdu! Türkiye bir ilk
Paketli gıda alırken dikkat!
Paketli gıda alırken dikkat!
Daha Fazla Video Göster