Manavgat yangının üzerinden 2 yıl geçti! Bölge nasıl yeşillendi?

Ormanlarımızın günlerce yanıp kül olduğu 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü Manavgat orman yangınının üzerinden 2 yıl geçti. Bölgede bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konutlar yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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