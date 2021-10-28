29 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mali Eylem Görev Gücü’nden skandal karar! Türkiye’ye gri liste tuzağı
Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD'ye bağlı mali eylem görev gücü Türkiye'yi kara para aklama ve terör finansmanını engellemede yetersiz buldu gri listeye aldı. İçerisinde, terörü açıkça destekleyen ülkelerin bulunduğu toplantıda Türkiye'ye karşı alınan bu kararın arkasında ne var? İşte tüm detaylar…