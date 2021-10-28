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Mali Eylem Görev Gücü’nden skandal karar! Türkiye’ye gri liste tuzağı

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Giriş: 28.10.2021 12:32
Güncelleme:28.10.2021 12:52
Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD'ye bağlı mali eylem görev gücü Türkiye'yi kara para aklama ve terör finansmanını engellemede yetersiz buldu gri listeye aldı. İçerisinde, terörü açıkça destekleyen ülkelerin bulunduğu toplantıda Türkiye'ye karşı alınan bu kararın arkasında ne var? İşte tüm detaylar…
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