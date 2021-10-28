Mali Eylem Görev Gücü’nden skandal karar! Türkiye’ye gri liste tuzağı

Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD'ye bağlı mali eylem görev gücü Türkiye'yi kara para aklama ve terör finansmanını engellemede yetersiz buldu gri listeye aldı. İçerisinde, terörü açıkça destekleyen ülkelerin bulunduğu toplantıda Türkiye'ye karşı alınan bu kararın arkasında ne var? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN