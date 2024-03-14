Malezya ve Almanya liderinin Gazze tartışması! Enver İbrahim: Bu ikiyüzlülük neden?

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un basın toplantısına Gazze tartışması damgasını vurdu. Malezya lideri İbrahim, “İnsanlığımız nerede? Bu iki yüzlülük neden?” diye sordu. Almanya Başbakanı ise sivilleri katleden İsrail'in saldırılarına bir kez daha destek verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN