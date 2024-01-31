Maldivler’de milletvekilleri birbirine girdi! Vuvuzela çalarak oturuma engel olmak istediler

Maldivler'de yeni kurulan hükümet için güven oylaması yapılması planlanan oturum sıra dışı anlara sahne oldu. Muhalefet vuvuzela çalarak oturumu engellemek isteyince, milletvekilleri birbirine girdi.

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