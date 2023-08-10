10 Ağustos 2023, Perşembe
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Malatya'daki deprem anı kamerada! Vatandaşlar büyük panik yaşadı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde olumsuz bir ihbarın gelmediğini ifade etti. Malatya Valisi Şahin ise yaptığı açıklamada "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık." dedi. İşte detaylar...